Io mi ricordo il confronto difficile per stilare il programma, per trovare un accordo politico, insieme al collega del Rio, in rappresentanza di tutto il Partito Democratico, ma ci abbiamo messo l'anima, ci abbiamo messo il cuore. Sapevamo che tutto ciò era nell'interesse del nostro Paese. E oggi, dopo tanti mesi che sono passati sono orgoglioso di quel lavoro. Sono orgoglioso di quel risultato, sono orgoglioso di ciò che questo Governo ha fatto.