È chiaro che questa aula non sarà e non può essere indifferente quindi a questo punto aderisco alle richieste di sospensione della seduta, la richiesta di fare da capigruppo, quindi, a breve, commenterò la conferenza dei capigruppo anche per stabilire un percorso che sia assolutamente ordinato e responsabile in un momento di così gravità per il Paese e contatterò il Presidente del Consiglio anche per la richiesta di comunicazione in aula.