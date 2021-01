Crisi governo, le parole di Salvini all'arrivo in Senato

L'Italia è il Paese fra i grandi paesi al mondo con più morti e con più danni economici, per qualcuno il pericolo sono i sovranisti o gli alieni, ripeto, io oggi parlerò in questa aula non di compravendita di senatori, di prima Repubblica, di Prodi, di Mastella, mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi alle imprese, vengono mandati al macello centinaia di migliaia di studenti senza minimi criteri di sicurezza e questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene e sul fuori uscito da convincerlo a suon di poltrona.