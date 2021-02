Mi sembra abbastanza evidente che il ruolo di Renzi, quello che è accaduto in queste ore, dimostra che si cercano tutte le strade meno una, quella di ascoltare chi dovrebbe detenere la possibilità di decidere del proprio destino, il popolo, la gente che gira per strada, che sente l'emergenza sulle proprie spalle, che vorrebbe avere la certezza che il proprio futuro non è affidato a qualcun altro che non si sa bene chi sia.