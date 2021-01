Confermiamo il nostro appello a fare in fretta, i tempi di questa crisi non si possono allungare perché la situazione è difficile per tutti gli italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sia per quanto riguarda gli aspetti economici, quindi il presidente del Consiglio venga quanto prima in Parlamento, così come hanno chiesto i nostri capigruppo alla Camera e al Senato per dare delle risposte ai cittadini.