Crisi, Marcucci: serve dialogo, ci sono dimissioni e dimissioni

Ci sono dimissioni e dimissioni. Ci possono essere anche dimissioni con un reincarico immediato dal Presidente Conte, per esempio, detto ciò io credo che oggi il voto in queste condizioni per il Paese dove abbiamo approvato poco tempo fa un decreto che certifica che non si possa andare a votare vista la pandemia, visto che se si procede con un governo per gli affari correnti e basta, non si possono approvare né scostamenti di bilancio né decreto ristori, credo che siano oggettivamente una disgrazia che va evitata in tutte le maniere.