Crisi, Mauri (Pd): situazione in piena evoluzione

La situazione è in piena evoluzione, in questi casi i conti anche su Conte, per usare il gioco di parole del manifesto, si fanno alla fine, la riga si tira sotto, perché sappiamo che queste situazioni sono sempre in piena evoluzione e nella mia piccola esperienza ho visto tutto e il contrario di tutto. Se Renzi non avesse fatto quello che ha fatto noi oggi non saremmo qua a discutere di questo, ma di recovery fund, di vaccini e di altro e invece siamo costretti a discutere di polemiche politiche e di numeri. Io penso che già questo sia un danno che noi facciamo gli italiani.