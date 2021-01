Ho appena parlato col presidente Mattarella. Gli ho chiesto non solo nome del centrodestra unito, ma di 60 milioni di Italiani che non stanno capendo che cosa succede di fare in fretta. Se c'è un governo vorremo saperlo e quindi il presidente Conte non può star lì altri giorni senza spiegare all'Italia cosa sta succedendo. O va a dimettersi al Quirinale o viene in Parlamento e ci racconta se ha trovato per strada qualche senatore disposto a rinnovargli la fiducia.