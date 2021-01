Crisi, Tajani: escluso che noi sosteniamo il governo

È escluso che i parlamentari di Forza Italia possano sostenere questo Governo, siamo alternativi alla sinistra perché non condividiamo i programmi, non condividiamo i loro valori, sarebbe un Governo debolissimo, un Governo che non ha la maggioranza assoluta. Non abbiamo paura delle elezioni, ma abbiamo detto che prima di andare ad elezioni che potrebbe essere la via maestra, ma prima bisogna vedere se questo Governo rimane in sella, se non dovesse rimanere in sella la parola spetta al capo dello Stato, c'è anche l'ipotesi di un Governo di centrodestra, per esempio.