Crosetto: a Tirana nessuna occasione persa per l'Italia

No, non è nessuna occasione persa. Voi sapete che contemporaneamente c'era in Italia l'incontro tra 5 Ministri della Difesa che avevano al primo punto proprio l'Ucraina e la situazione in Ucraina. Abbiamo partecipato a tutti gli incontri tecnici della coalizione dei volenterosi, come lei sa. Non si è trattato di nulla, non era un vertice programmato, quindi non era un vertice al quale fosse necessaria la partecipazione. Il Presidente Meloni quotidianamente e giornalmente ha contatti con tutti i leader europei. Oggi stesso mi pare incontri Merz, il nuovo Cancelliere tedesco, e parleranno anche di Ucraina, oltre che di altri temi. Per cui non vedo nulla. In Italia riusciamo a montare polemiche anche quando non ci sono polemiche da montare. .