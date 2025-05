Ogni tanto Macron fa delle battute che tra leader potrebbero risparmiarsi ecco. Ci sono delle frecciatine che nascono più da posizioni politiche e da considerazioni interne, di ricaduta interna, ma non mi pare che riguardino i due Stati nei rapporti tra Presidenti. Poi ogni tanto qualcuno, succede non soltanto a Macron, succede, talvolta, per problemi interni, fa battutine che hanno più risvolti interni che abbiano a che fare coi rapporti con gli Stati. .