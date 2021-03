Dantedì, Franceschini: poeta simbolo di comunità nazionale

E' appena il secondo anno del Dante Dì eppure sono centinaia le iniziative che in un momento difficile come questo però dimostrano una grande vitalità, una coesione della comunità nazionale attorno a Dante, in fondo lui stesso ci indica la strada, quando alla fine del lungo viaggio all'inferno conclude "e quindi uscimmo a riveder le stelle" ecco arriverà in fretta il momento in cui potremo uscire a riveder le stelle, tornerà la musica nelle piazze, tornerà nei teatri, tornerà la gente che festeggia.