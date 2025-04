Qui abbiamo un Governo che non capisce cosa sta succedendo, una Presidente del Consiglio che non capiamo che cosa pensa e l'unica certezza è che a pagare il prezzo sono le imprese e le famiglie italiane, e noi non ci stiamo, perché quelle imprese vanno difese, vanno tutelate fino in fondo e quindi il Presidente Meloni deve venire qui e dirci cosa intende fare, perché domani sarà troppo tardi, ci saranno solo più le ceneri e il terremoto e quell'incendio che ha causato questo Governo. .