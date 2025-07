Dazi, Borghi: "Serve vero negoziato da Ue"

Ci deve essere un vero negoziato condotto dall'Unione Europea, vero, in cui c'è una posizione politica della Presidente della Commissione che capisce la portata di quello che stiamo discutendo e mette in campo un'azione comunitaria, non la somma dei singoli interessi nazionali. Perché è una somma algebrica, perché a volte c'è il più e a volte c'è il meno. Serve invece, e la Commissione Europea a questo dovrebbe essere preposta, un'azione comunitaria nella quale Ursula von der Leyen prende in mano le redini e si trova degli alleati. .