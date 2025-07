Dazi e Ucraina, i due fronti del governo

Ucraina e dazi, due fronti del Governo Meloni, temi affrontati durante il vertice a Palazzo Chigi tra la Premier e il Cancelliere Federale austriaco Stocker. Una presa di posizione attesa, quella della Presidente del Consiglio, che tende la mano a Kiev senza esitazioni. "L'obiettivo comune ovviamente lo conosciamo: restituire all'Ucraina un futuro di pace, di sicurezza, di libertà". La Russia continua a colpire i civili, accusa la Premier, sottolineando invece la volontà di dialogo dell'amministrazione Trump, un cambio di postura da parte degli Stati Uniti che Meloni saluta positivamente. Dall'altra parte la scure dei dazi che pende sull'Europa e dunque sull'Italia. "Abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, siamo d'accordo sul fatto che occorra scongiurare, come abbiamo detto molte volte, in ogni modo una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico". Intanto il Vicepremier Antonio Tajani è volato a Washington per incontrare il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo gli scenari di guerra e le trattative per scongiurare tariffe al 30%. Negoziati su cui torna anche il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: la soglia del 10% era ragionevole, ma avverte, non si può andare molto più in là di quel numero. Le Opposizioni però incalzano il Governo. "Trump ha deciso i dazi al 30% per l'Unione Europea. Ebbene, di fronte a una scelta così irresponsabile che rischia di portare, se attuata, a una crisi economica e anche sociale di portata enorme, la Presidente Meloni, dal nostro punto di vista, ha il dovere di condividere con l'Opposizione qual è la strategia che il Governo intenda attuare per contrastare uno scenario veramente disastroso dal punto di vista economico e sociale". Il PD intanto accusa la Premier di aver atteso troppo per prendere posizione sulla scelta irresponsabile di Trump e le chiedono di riferire in Aula. .