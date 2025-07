Dazi, Fitto: sono ottimista, intesa auspicabile tra UE e Usa

"Io sono ottimista, nel senso che è auspicabile trovare nell'interesse dell'Europa e degli Stati Uniti. L'Europa ha un approccio alla Commissione Europea, un approccio assolutamente propositivo e costruttivo per trovare questa intesa. Chiaramente al tempo stesso, laddove non dovesse trovarsi un'intesa, l'Europa, la Commissione Europea mettono in campo le proprie quattro misure, ma l'auspicio è che si possa trovare un punto di sintesi e che si possa dare una risposta positiva anche in questa direzione, sapendo che appunto è un interesse reciproco". .