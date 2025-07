Dazi, governo spinge per trattativa. Opposizioni: strategia fallimentare della Meloni

Non c'è altra via per Giorgia Meloni, se non quella di una trattativa a tutti i costi, per evitare che il costo più temuto, quello di una vera e propria guerra dei dazi scatenata da Trump, si abbatta sull'Italia e sull'Europa, mentre tutte le Opposizioni accusano il governo di aver messo in piedi una strategia fallimentare. Il 30% di tasse in più sulle merci esportate negli USA sarebbe una mazzata insostenibile per tutte le economie del Vecchio Continente. Il governo italiano lo sa ed è tra i più recalcitranti a mostrare i muscoli come vorrebbe la Francia di Macron che invoca il bazooka europeo. Meglio battere fino in fondo il sentiero della diplomazia filtra dalle stanze del governo, per giungere ad un accordo entro il primo di agosto che abbia i contorni se non dell'equità, almeno della sopportabilità. Matteo Salvini, da sempre a favore di Trump, parla di dazi sbagliati, ma invita l'Europa a reagire da un altro punto di vista. "Con Trump si tratta, perché bisogna trattare per abbassare questo 30% che sarebbe pesante per le nostre imprese. Quello che però la Commissione Europea e la Presidente Von der Leyen, oggi stessa lei da sola, senza aspettare Trump può decidere è liberare le aziende italiane ed europee da una burocrazia che è folle". Le Opposizioni chiedono conto al governo e a Giorgia Meloni che fine abbia fatto il ruolo di pontiera con gli Stati Uniti, che la Presidente del Consiglio aveva invocato per sé. Una strategia fallimentare, la definisce la Segretaria facendo prendere a schiaffi l'Italia e le nostre imprese sui dazi non ne fa una giusta, ha solo obbedito a tutti gli ordini di Trump, sul gas, sulle armi, sulle esenzioni delle tasse ai colossi del web. E ora che arrivano questi folli tariffe al 30%, non vuole rispondere alle ritorsioni di Trump, ha dimostrato tutta la sua incapacità. Ora basta, l'Italia e l'Europa alzino la testa. Tabaglione, Sky TG 24. .