Dazi, Meloni: impegnarsi su difesa Occidente agevola accordi

È ovvio che il tema di un comune rafforzamento della difesa occidentale e il tema di rafforzare i nostri rapporti commerciali sono due facce della stessa medaglia. La mia idea è che il fatto che l'Europa abbia deciso di farsi maggiormente carico della propria sicurezza possa anche facilitare il raggiungimento di un accordo di buonsenso sui dazi, ma il punto è, quando noi rafforziamo la nostra sicurezza, la nostra difesa, lo facciamo sì per difendere la sicurezza dei nostri cittadini, lo facciamo anche per difendere qualcosa di più, per difendere un sistema di valori, per difendere una civiltà, per difendere un modello. .