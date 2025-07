Giorgia Meloni ha concesso tagli alle tasse ai colossi miliardari del web statunitense, più acquisto del costosissimo gas americano, e aumenti di 445 miliardi in 10 anni per le nostre spese militari, e non ha ottenuto nulla. Si era candidata a ponte per il dialogo con Washington per azzerare i dazi e ne usciamo con le ossa rotte. I danni li pagano famiglie e imprese. Non sono patrioti, sono traditori. .