Ddl tutela animali, pene per abbandono e maltrattamenti

E legge il DDL sui reati contro gli animali. Il provvedimento approvato in via definitiva dal Senato prevede multe pesanti, anche il carcere e detta nuove regole nei rapporti tra animali e umani. Il testo introduce una profonda revisione della disciplina penale in materia di tutela degli animali, prevedendo sia nuove tutele per gli animali di affezione, ma anche pene più severe per chi li maltratta, sevizia e abbandona. La novità più rilevante è che gli animali diventano soggetti della legge stessa in quanto esseri senzienti e oggetti di tutela diretta. L'obiettivo è quindi di tutelare direttamente gli animali e non più il sentimento per gli animali da parte degli umani. Tra le novità introdotte innanzitutto l'inasprimento delle pene. Per chi organizza eventi o competizioni violente, la multa aumenta da 15mila a 30mila€. In caso di combattimenti tra animali per chi li organizza si passa dai due ai quattro anni di reclusione, con sanzioni fino a 30mila € per chi vi partecipa. Chi uccide un animale rischia il carcere da sei mesi fino a quattro anni e una multa fino a 60mila €. Pene più severe anche in caso di maltrattamenti, si rischia fino a due anni di reclusione e non sono più previste sanzioni pecuniarie alternative. Mai più cani legati alla catena viene introdotto il divieto totale su tutto il territorio nazionale. In caso di uccisione, cattura o detenzione di specie protette è previsto l'arresto da tre mesi a un anno con ammenda fino a 8mila €. Bisognerà d'ora in poi stare attenti alla provenienza del cucciolo che si vuole acquistare. Il traffico di cuccioli sarà punito con la reclusione da quattro a 18 mesi e una multa da 6mila a 30mila €. .