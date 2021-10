Ddl Zan, Renzi: affossamento è responsabilità Pd e M5S

Io che ho firmato la legge sulle unioni civili, guardando in camera con molta chiarezza, dico che questa legge Zan è fallita per colpa, responsabilità e scelta del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Martedì, alla riunione al Senato, hanno detto "questo è il testo, prendere o lasciare". Anziché cercare di dialogare, come si deve fare sui diritti, hanno detto muro contro muro e domani ciascuno si assume le proprie responsabilità. Ecco, bravi, assumetevi le vostre responsabilità, con questa scelta suicida avete distrutto il ddl Zan.