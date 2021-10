Ddl Zan, Salvini: affossata arroganza di Letta

Una legge contro le discriminazioni noi la vorremmo votare da tempo, però l'arroganza di Letta che ha detto "è così o non c'è nulla", in questo disegno di legge che è stato affossato definitivamente per scelta di Letta, per l'arroganza, per la supponenza, per i calcoli sbagliati di Letta e perché hanno votato contro alcuni parlamentari del PD, perché i numeri questo dicono. Noi chiedevamo semplicemente di togliere le parti più controverse, su cui si erano espressi negativamente il Santo Padre, associazioni, gruppi gay, gruppi lesbiche, associazioni di famiglie.