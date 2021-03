Non dobbiamo avere paura di allearci con i 5 Stelle. Al netto dello stato di necessità determinato dalla legge elettorale non mi sembra che all'orizzonte ci sia l'idea o la possibilità di fare una legge elettorale proporzionale che ovviamente aiuterebbe molto di più a rimanere distinti da tutti gli altri partiti e movimenti e essere noi non preoccupati di una subalternità nei confronti dei 5 Stelle, ma chiaramente guida noi, PD, guida di una alleanza con i 5 Stelle.