De Micheli: "Rilanciare Pd, conta non serve a niente"

Noi adesso abbiamo bisogno di un tempo da dedicare ad una ridefinizione del ruolo del Partito Democratico in una società che il Covid da radicalmente cambiato. Quello che andava bene un anno e mezzo fa oggi come risposta ai bisogni delle persone in molti casi non va più bene. E siccome noi siamo un partito di grande responsabilità, non è un caso che siamo stati per tanti anni nel Governo, noi dobbiamo dedicarci maniacalmente a rilanciare il PD nel suo profilo, nel suo posizionamento politico nella società, aprire una conta in questo momento non serve a niente.