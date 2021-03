Decaro: "A disposizione medici di base, rete capillare"

Noi vogliamo mettere a disposizione le strutture comunali, ma anche le associazioni di volontariato. C'è bisogno però dalla presenza dei medici, degli infermieri in particolare. Riteniamo strategica l'azione dei medici di medicina generale, non solo nei confronti dei loro pazienti, ma proprio nei confronti della comunità. Io credo che i medici di medicina generale potranno svolgere un ruolo importantissimo in questa campagna di vaccinazione perché sono numerosi, perché conoscono i loro pazienti, perché possono arrivare dappertutto in maniera, come dire, capillare.