Decreto Sicurezza: i Punti del testo di legge

14 nuovi reati e nove aggravanti, tolleranza 0 e inasprimento delle pene, dagli assalti a poliziotti, all'occupazione delle case, da manifestanti contro le grandi opere, alle truffe per gli anziani. Per le Forze dell'Ordine previste maggiori tutele. Gli agenti di Polizia in servizio saranno dotati di bodycam, un dispositivo di registrazione audio, video e fotografico. Gli agenti indagati o imputati per abusi durante il servizio non saranno sospesi. Lo Stato sosterrà le loro spese legali fino a 100000 €. Sanzioni più dure per chi protesta pacificamente la cosiddetta norma anti Gandhi sulla punibilità della resistenza passiva o per chi manifesta contro le grandi opere come i No Tav o le associazioni ambientaliste contro il ponte sullo Stretto. Il blocco stradale diventa un reato che potrà essere unito con un mese di carcere e una multa fino a 300 € se avviene durante una manifestazione. Se commesso da più persone la pena sale da un minimo di sei mesi a due anni. Per chi occupa abusivamente un immobile il carcere va da due a sette anni. Stretta anche sulla Cannabis. Tutte le infiorescenze del ciclo di produzione della canapa saranno illegali. Vietata la lavorazione, distribuzione, il commercio trasporto l'invio la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, essiccata o triturata. Sarà introdotto il reato di rivolta all'interno di un carcere che colpirà tutti coloro che promuovono, organizzano, dirigono o partecipano a una rivolta che coinvolge tre o più persone, punito anche chi resiste passivamente e si limita a non seguire ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Le stesse regole si applicheranno nei CPR. Per le detenute madri con figli da uno a tre anni si prevede la reclusione negli istituti a custodia attenuata, mentre pene più severe saranno comminate a chi commette truffe agli anziani, carcere da due a sei anni e multe fino a 3000 €.