"I confini dell'Ucraina sono i confini delle nostre democrazie se va male lì va male per noi. E su questo non è quello che vuole Trump quello che succede lì a lui non interessa, a noi sì, siamo noi sono i nostri valori, le nostre libertà, le nostre democrazie in gioco nel difenderci nel difenderli e nel difenderci dalla guerra guerreggiata e ibrida".