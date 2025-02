Delmastro: "La Procura voleva assolvermi"

"Sono stato condannato contro ogni ragionevole certezza della mia estraneità ai fatti, confermata dai PM. Ho sempre creduto nella giustizia e voglio ostinatamente continuare a farlo. Attendo trepidante le motivazioni per proporre appello. Certo che ci sarà un giudice a Berlino". Il sottosegretario alla Giustizia Giustizia Delmastro commenta così la sentenza della Procura di Roma che lo ha condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Io sto al mio posto, spiega Delmastro, in virtù del principio di non colpevolezza fino all'ultimo grado di giudizio. Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in Parlamento da Giovanni Donzelli nel febbraio di due anni fa, il quale riferì alla Camera il contenuto di conversazioni avvenute nell'ora d'aria nel carcere di Sassari fra Cospito e detenuti di Camorra e 'Ndrangheta anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto proprio dal compagno di partito che ha la delega al Dap. La Procura aveva chiesto l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, ossia del dolo. La conferma che Delmastro non si dimetterà, come chiesto dalle opposizioni, è arrivata anche dalla premier Giorgia Meloni, che in una nota si è detta sconcertata, mi chiedo, dice la premier se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Un atteggiamento deciso ed esplicito, quello della premier, molto diverso da quello assunto nei confronti di Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per la questione Visibilia. Di fronte a queste reazioni, la giunta dell'ANM. In una nota si dice sconcertata nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca un giudice per delegittimare una sentenza. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate in aperta violazione del principio di separazione dei poteri che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche. La maggioranza fa quadrato attorno al sottosegretario, dall'altra, parte dello schieramento politico alla segretaria del Pd, Elly Schlein, parla di dichiarazioni tecnicamente eversive da parte della premier, chiamata in causa anche dal presidente del Movimento cinque Stelle Giuseppe Conte. .