Destra e sinistra, significato politico tornata referendaria

Contenuti e messaggio politico, la battaglia referendaria dell'otto e nove giugno si gioca su due fronti, c'è un'asticella numerica, quella del 50% +1 degli elettori, e c'è un'asticella anche e soprattutto politica. Di certo, al di là dei quesiti giustamente rivendicati dai promotori e altrettanto comprensibilmente accantonati dai detrattori politici, il referendum sul lavoro e cittadinanza rappresenta un passaggio politico non di poco conto. Nei rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni, nelle dinamiche interne agli schieramenti, centrosinistra o campo largo in primis. Occasioni per contarsi non sono mancate e non mancano all'orizzonte di qui alle prossime politiche, come nel caso del laboratorio Genova, laddove il centrodestra ha subito una sconfitta incassata ma minimizzata e il centrosinistra ha sperimentato quello che in molti hanno definito campo extra large. La maggioranza però guarda per contarsi soprattutto le ormai prossime regionali, che in autunno vedranno andare al voto Campania, Marche, Toscana, Puglia, Veneto e Valle D'Aosta. Il vero banco di prova sarà quello dicono nel centrodestra. Resta comunque, al di là dei contenuti, da capire in che termini l'esito e i numeri della consultazione, andranno a riequilibrare i rapporti di forza nell'area del centrosinistra. Da capire poi anche se la Cgil di Landini potrà e vorrà mostrare i muscoli nella e sulla coalizione e infine, sempre cifre e percentuali alla mano se il centrodestra, forte di un astensionismo ormai radicato e cronicizzatosi, potrà dimostrare che il divario con l'opposizione era e resta ampio nel paese. In quell'andrò al seggio, ma senza ritirare le schede della premier, non a caso c'è tutta una linea che abbraccia il ruolo istituzionale da capo dell'esecutivo e quello politico da leader della coalizione. Meloni ci teme, dice Elly Schlein nella sua volata verso l'appuntamento elettorale, ritenuto decisivo nel confronto con la presidente del Consiglio e all'interno dell'opposizione e del suo stesso partito, viste le distanze con l'area riformista.