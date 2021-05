Uscito dal M5S, Alessandro Di Battista torna a parlare del Movimento. “Se non torna a fare battaglie politiche rischia di trasformarsi in un partito di potere”. Di Battista lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Poi spiega che considererebbe di tornare nel M5S “solo se uscissero dal governo”. Un governo che secondo lui “è difficile possa fornire le risposte che le persone cercano”. “Io ho fatto politica e non soltanto ho combattuto la casta”, aggiunge Di Battista. E sull’ipotesi di fondare un suo partito risponde: "Non ci ho ancora pensato". Di Battista parla anche di Conte: “L'ho conosciuto, mi pare una persona molto preparata”. Sulle comunali di Roma: “Leggo di candidati come Bertolaso, Gasparri e Albertini”. “Sembra di essere torna-ti negli anni ’90 - aggiunge - solo che allora c’era qualche idea”.