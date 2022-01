Di Battista: non democratico legare Quirinale a governo

Io riconosco a Conte e gli dico che non deve mollare non deve mollare. Deve andare avanti su quella linea non devono votare Draghi Presidente della Repubblica; è importante, non solo per il futuro del Movimento 5 Stelle, ma per la tenuta democratica. Altre persone in tanti gruppi politici magari anche del Movimento stanno parlando ipotizzando Draghi al Quirinale però con un patto di legislatura. Un Governo blindato, Tizio Caio e Sempronio nei ministeri. Cioè, stanno unendo l'elezione del Capo dello Stato alla formazione del prossimo Governo. Cioè, non è democratica questa roba.