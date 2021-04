Di Battista; sogno limite due mandati per legeg

Sogno un paese in cui vi sia per legge, per tutti quanti, l'impossibilità di essere eletti per più di due volte all'interno delle istituzioni, perché ci sono stato e lo so come funziona il palazzo. Io lo dico a tutte le persone che seguono, fidatevi di me su questa roba qua. Se stai troppo tempo lì dentro, poi inizia a pensare che la carriera politica sia più importante appunto della possibilità di servire i cittadini che ti hanno permesso di stare lì dentro. É umano, perché se tu inizi a pensare che il tuo posto di lavoro sia quello, pur di salvaguardare il tuo posto di lavoro, farai di tutto. Questo è il punto. Questo è il pensiero di Gianroberto e l'importanza di portarlo avanti oggi.