Siamo altrettanto convinti, che la sola via per una stabilizzazione duratura, sia una soluzione a due Stati, giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalle rilevanti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Solo così, israeliani e palestinesi potranno sperare di vivere un giorno, in pace e in sicurezza, gli uni al fianco degli altri, con Gerusalemme, Capitale di entrambi i popoli.