Si è affrontato anche il tema fondamentale del rafforzamento della cooperazione, tra Unione Europea e Libia, in ambito migratorio e credo sia molto importante passare progressivamente, da una logica incentrata esclusivamente sul controllo della frontiera marittima, ad una strategia più ampia, che includa anche la capacità di controllo degli ingressi irregolari, dalla frontiera meridionale. Chiaramente sono tutte attività, che in questo campo dovremo svolgere insieme, nel pieno rispetto degli standard internazionali dei diritti umani, a cominciare dai diritti delle persone più vulnerabili. Noi vogliamo che la nuova Libia, che sta nascendo, diventi un vero e proprio partner dell'Unione Europea, anche in questo settore.