Di fronte alle complesse sfide regionali e globali non possiamo ignorare il peso è il ruolo di Mosca. Continueremo ad agire in linea con la nostra collocazione geopolitica, i nostri valori ma anche a promuovere e a salvaguardare i nostri interessi fondamentali che richiedono di mantenere un'interlocuzione critica ma allo stesso tempo costruttiva con la Russia così come con Pechino, evitando spirali che possano ripercuotersi negativamente sulle nostre imprese specie in questo momento. Siamo consapevoli che da questi attori provengono anche sfide e talvolta minacce lo dimostra l'accusa, le accuse, di spionaggio nei confronti degli Ufficiali Italiani e Russi da cui ho voluto iniziare questo intervento.