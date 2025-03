Difesa europea, Boschi: divisioni mettono imbarazzo l'Italia

C'è un vicepresidente del Consiglio, Salvini, che ha una linea che sostanzialmente è in contrasto, è all'opposizione di quella del viceministro Tajani, che è il ministro degli Esteri, e parzialmente anche della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni deve rappresentare quella che è la posizione dell'Italia, quella che è la posizione del suo governo. Se all'interno del suo governo i tre partiti che lo compongono hanno tre linee differenti, questo mette in imbarazzo, non Giorgia Meloni, leader del suo partito, mette in imbarazzo il nostro Paese, perché poi l'Italia deve parlare con una voce sola. .