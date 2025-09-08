Difesa, mercoledì mozione opposizioni alla Camera. Polemica sul viaggio di Meloni

26 minuti fa

Armi sì o armi no, ma soprattutto come pagarle. C'è più di un dilemma che agita l'esecutivo al rientro dalla pausa estiva. Sul front ucraina il Governo italiano insiste sulle garanzie di sicurezza, un dossier su cui lavorare per garantire l'incolumità di Kiev è da trasformare in elemento integrante della fase negoziale, posizione quella italiana che si traduce nel no, più volte ribadito un intervento militare diretto sul campo. "Mentre altri in Europa parlano di invio di truppe, di guerre, di armi nucleari, noi continuiamo a lavorare perché sia la diplomazia sia nel dialogo a risolvere i problemi, quindi mai un solo soldato italiano, a combattere e a morire per guerre non nostre". C'è poi il nodo delle spese militari al centro del dibattito quel 3,5% del PIL delle risorse destinate alla difesa, da raggiungere entro il 2035. Il Ministro Giancarlo Giorgetti resta prudente, l'impatto sulla manovra economica ancora da valutare. L'opposizione però chiede chiarezze, mercoledì la Camera voterà sulle mozioni per chiedere lo stop all'aumento delle spese militari presentate dal Movimento Cinque Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, in arrivo anche quella del PD. "La cosiddetta difesa europea deve nascere da un impegno di tutti i paesi europei, non soltanto di alcuni paesi europei, non soltanto sulla base dei loro bilanci, perché questo significherebbe semplicemente armare ciascuno chi può e gli altri se la cavino da soli". Intanto scoppia la polemica sul breve viaggio a New York di Giorgia Meloni con la Presidente del Consiglio che pubblica prima una nota di Palazzo Chigi e poi un post su X in cui rivendica il suo diritto a portare la figlia in America per il compleanno, e punta il dito contro chi trasforma una scelta privata in arma politica. Sottolineando poi che il viaggio è stato fatto su un volo di linea e non di Stato, dopo che il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, aveva presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere conto dell'assenza della Premier negli impegni del fine settimana. Meloni promette anche che adirà le vie legali. .

ERROR! Tajani:"L'instabilita' in Francia non fa bene anessunoTajani: "L'instabilita' in Francia non fa bene a nessunoTajani:"l'instabilità della Francia non fa bene a nessuno"ERROR! Tajani:"L'instabilita' in Francia non fa bene anessunoTajani: "L'instabilita' in Francia non fa bene a nessunoTajani:"l'instabilità della Francia non fa bene a nessuno"
politica
Tajani: "L'instabilità in Francia non fa bene a nessuno"
00:00:45 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, Il centrosinistra trova intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra trova intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, Il centrosinistra trova intesa sui candidati
00:02:14 min
| 5 ore fa
La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionaliLa Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
politica
La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali
00:02:46 min
| 5 ore fa
ERROR! Catanzaro, Salvini: Nessun soldato italiano andrà a combattere in Russia e UcrainaERROR! Catanzaro, Salvini: Nessun soldato italiano andrà a combattere in Russia e Ucraina
politica
Salvini: nessun soldato italiano andrà in Russia e Ucraina
00:00:30 min
| 1 minuto fa
ERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in UcrainaERROR! Medioriente, Crosetto: decisione fine guerra nelle mani di un uomo come in Ucraina
politica
Gaza, Crosetto: decisione fine guerra in mani di un uomo
00:00:43 min
| 8 ore fa
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
politica
Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24
00:25:33 min
| 10 ore fa
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflittiLa ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
politica
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
00:21:04 min
| 10 ore fa
Regionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
00:01:58 min
| 10 ore fa
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di StartGaleazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
politica
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
00:29:54 min
| 10 ore fa
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso StefaniRegionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
politica
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
00:01:43 min
| 1 giorno fa
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto FicoRegionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
politica
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
00:01:45 min
| 1 giorno fa
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 1 giorno fa
