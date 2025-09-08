Difesa, mercoledì mozione opposizioni alla Camera. Polemica sul viaggio di Meloni

Armi sì o armi no, ma soprattutto come pagarle. C'è più di un dilemma che agita l'esecutivo al rientro dalla pausa estiva. Sul front ucraina il Governo italiano insiste sulle garanzie di sicurezza, un dossier su cui lavorare per garantire l'incolumità di Kiev è da trasformare in elemento integrante della fase negoziale, posizione quella italiana che si traduce nel no, più volte ribadito un intervento militare diretto sul campo. "Mentre altri in Europa parlano di invio di truppe, di guerre, di armi nucleari, noi continuiamo a lavorare perché sia la diplomazia sia nel dialogo a risolvere i problemi, quindi mai un solo soldato italiano, a combattere e a morire per guerre non nostre". C'è poi il nodo delle spese militari al centro del dibattito quel 3,5% del PIL delle risorse destinate alla difesa, da raggiungere entro il 2035. Il Ministro Giancarlo Giorgetti resta prudente, l'impatto sulla manovra economica ancora da valutare. L'opposizione però chiede chiarezze, mercoledì la Camera voterà sulle mozioni per chiedere lo stop all'aumento delle spese militari presentate dal Movimento Cinque Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, in arrivo anche quella del PD. "La cosiddetta difesa europea deve nascere da un impegno di tutti i paesi europei, non soltanto di alcuni paesi europei, non soltanto sulla base dei loro bilanci, perché questo significherebbe semplicemente armare ciascuno chi può e gli altri se la cavino da soli". Intanto scoppia la polemica sul breve viaggio a New York di Giorgia Meloni con la Presidente del Consiglio che pubblica prima una nota di Palazzo Chigi e poi un post su X in cui rivendica il suo diritto a portare la figlia in America per il compleanno, e punta il dito contro chi trasforma una scelta privata in arma politica. Sottolineando poi che il viaggio è stato fatto su un volo di linea e non di Stato, dopo che il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, aveva presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere conto dell'assenza della Premier negli impegni del fine settimana. Meloni promette anche che adirà le vie legali. .