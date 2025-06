Difesa Ue, Conte: Con accordo Nato Meloni ha firmato disastro sociale

Giorgia Meloni ha sottoscritto il disastro sociale dell'Italia, ha firmato un accordo in ambito Nato che comporterà un impegno di spesa, per oltre 400 miliardi di qui al 2035 per spese in armi, carri armati, missili. Attenzione, questo significa nuovi debiti, nuovi tagli. Dove prenderà questi soldi non ce lo dice, anzi, questo è veramente un comportamento irresponsabile e un grande tradimento nel segno della vigliaccheria, perché ha già dichiarato che tutto questo non varrà per il 2026, quindi scarica tutto sui governi futuri. .