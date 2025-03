Oggi siamo qui tutti insieme per ribadire che non vogliamo l'Europa delle armi. Vogliamo l'Europa della pace. Non possiamo permetterci di spendere 800 miliardi e programmare un'economia di guerra. Vogliamo un'economia di pace. Un'economia sociale è segno della sanità. Investimenti in sanità, scuola, istruzione, spesa sociale, capitale umano. È questo il futuro che vogliamo assicurare all'Europa e ai nostri giovani. .