Diritti lavoro, Amendola: servono risposte concrete del gov.

Il governo si è impegnato a tante riforme. Stiamo dal, credo, 2023 aspettando che esercitino la delega sulla retribuzione equa, è ancora bloccata alla Camera. Non se ne parla. Si dice no al salario minimo, perché sennò è contro la contrattazione, addirittura la Lega adesso ha introdotto questa nuova proposta sull'indicizzazione dei salari che che dà un colpo alla contrattazione collettiva. allora io mi auguro, per farla breve, che la responsabilità dell'opposizione su salari e sicurezza venga però, recepita dal governo con atti concreti, perché sui contratti nazionali, sul rinnovo, sul salario minimo ci vogliono delle risposte abbastanza chiare.