Dl rilancio, la Bellanova si commuove in conferenza

L'ultimo punto, Presidente che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto, un punto accessorio per me, per la mia storia è un punto fondamentale, e mi riferisco all'articolo 110 bis l'emersione dei rapporti di lavoro da oggi per la scelta che ha fatto questo Governo, gli invisibili saranno meno invisibili, quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro, e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il presidente. Voglio ringraziare la ministra Lamorgese, che è stato una compagna di viaggio molto tenace, insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta e da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità, lo stato più forte del caporalato.