Per Fratelli d'Italia, quando in gioco è la sicurezza, il degrado urbano, la violenza nelle carceri, le infiltrazioni terroristiche, il Governo ha il dovere, non soltanto il diritto di intervenire con urgenza e quindi questo decreto colleghi di sinistra non è come voi dite una fuga dal Parlamento, una fuga dalla discussione e dal confronto, ma è un'assunzione di responsabilità politica da parte del Governo. .