DL Sicurezza, governo chiede fiducia. Scontri a Roma

Un provvedimento strategico. Così il Ministro dell'Interno Piantedosi definisce il decreto sicurezza, pochi istanti prima di porre la questione di fiducia in aula alla Camera. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esulta, altro che inutile e disumano. Il decreto ripristina rapidamente la legalità citando gli sgomberi immediati degli immobili occupati. L'aula discute mentre a poche centinaia di metri si materializzano degli scontri tra polizia e un centinaio di manifestanti. Gli esponenti dei centri sociali volevano rompere il cordone di sicurezza per arrivare a ridosso di Montecitorio e protestare contro il decreto. La maggioranza in aula si difende dagli attacchi delle opposizioni. Nessuna violazione delle prerogative del Parlamento, dicono dal centrodestra. "Questo decreto colleghi di sinistra non è come voi dite una fuga dal Parlamento, una fuga dalla discussione e dal confronto, ma è un'assunzione di responsabilità politica da parte del Governo." L'opposizione denuncia un Governo a due facce, garantista con chi ha tanti soldi, giustizialista con gli ultimi. "Presidente, discutiamo oggi di un decreto che nel merito e nel metodo, viola molte prerogative di questo Parlamento ed è una bandiera del populismo penale." .