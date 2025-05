DL sicurezza, Magi: non c'è aumento di sicurezza ma di propaganda

Sono misure che non hanno nulla a che vedere con un aumento della sicurezza. Se aveste voluto più sicurezza, avreste mandato, le centinaia di agenti che sono in Albania a fare la guardia a 20 poveri cristiani, li avreste mandati, nelle stazioni italiane. Non c'è un aumento della sicurezza, c'è un aumento della propaganda e sono norme che sono scritte talmente male, talmente discrezionali che aumenteranno il potere discrezionale dei giudici, esattamente quello che voi di solito dite di non volere. .