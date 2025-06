Noi abbiamo presentato come Partito Democratico un ordine del giorno che chiedeva di sbloccare, di far scorrere le graduatorie, degli idonei non vincitori delle forze dell'ordine che sono ancora in attesa di passare, di essere assunti, di passare di grado. E loro hanno detto di no, ecco, hanno detto di no, tradendo ciò che la stessa Meloni nel 2015 scriveva sui social e nei suoi tweet, quindi a coerenza sta a 0. Dopodiché, ripeto, è invece un decreto che non è più sicurezza, è più repressione.