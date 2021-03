L'obiettivo del decreto è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile e quanti più soldi possibile. L'insieme del decreto è 32 miliardi come voi sapete ed è lo stanziamento che fu approvato dal Parlamento su proposta del Governo precedente. Siamo consapevoli che molto probabilmente sono risposte parziali e per questo abbiamo già considerato l'ipotesi di poter avere un secondo stanziamento in occasione della presentazione del documento di economia e finanza.