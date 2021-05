Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l'Assegno Unico Universale, il presidente De Palo lo sa bene, dal luglio di quest'anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022 la estenderemo a tutti gli altri lavoratori che però, anche nell'immediato, vedranno un aumento degli assegni esistenti.