A sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l'assegno unico universale, presidente De Palo lo sa bene, da luglio di quest'anno. La misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022 la estenderemo a tutti gli altri lavoratori che però anche nell'immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti. Le risorse complessivamente a bilancio ammontano ad oltre 21 miliardi di euro, di cui almeno 6 aggiuntivi rispetto agli attuali strumenti di sostegno per le famiglie. E come ho detto al presidente De Palo, si può stare tranquilli anche per gli anni avvenire, che l'assegno universale, l'assegno unico ci sarà. È una di quelle trasformazioni epocali su cui non è che ci si ripensa l'anno dopo.