Ci servono diversi round di vaccinazione, nel prossimo futuro e poi dobbiamo migliorare e aumentare la produzione. È fondamentale. Un suggerimento? potremmo quindi utilizzare un vero e proprio brevetto per quanto riguarda i vaccini Covid-19. L'Italia è aperta a quest'idea. Questo è uno dei target di cui si sta parlando. Ovviamente non abbiamo molto tempo e dobbiamo quindi lavorare con il comparto farmaceutico per rinnovare.