Draghi: con Germania accelerare processo integrazione Ue

Questa visita a pochi giorni dall'insediamento del Governo contribuisce e conferma la profondità del legame che c'è tra i due paesi ed è nostra volontà, come abbiamo discusso, collaborare per affrontare le grandi sfide europee, la gestione della pandemia, la ripresa economica e la gestione del cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico. Uno dei primi temi che abbiamo toccato è la necessità di lavorare insieme per rafforzare l'integrazione europea e anche se possibile accelerare il processo di integrazione.